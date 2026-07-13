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Gümüşhane, ANALİG Voleybol Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Gümüşhane, ANALİG Voleybol Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 6. Grup Voleybol Müsabakaları, Gümüşhane'de 22 takım ve yüzlerce sporcunun katılımıyla başladı. Üç gün sürecek organizasyonda sporcular üst tura çıkmak için mücadele ediyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 6. Grup Voleybol Müsabakaları Gümüşhane'de düzenleniyor.

Voleybolda önemli organizasyonlardan biri olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 6. Grup Voleybol Müsabakaları, Gümüşhane'nin ev sahipliğinde başladı. Üç gün sürecek organizasyona 11 farklı ilden gelen 22 takım ile yüzlerce sporcu katılıyor.

Karşılaşmalar, Aydın Doğan Spor Salonu ile Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda oynanırken, sporcular grup müsabakalarında bir üst tura yükselebilmek için mücadele ediyor. Organizasyonda rekabetin yanı sıra dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhunun ön plana çıkması hedefleniyor.

Son yıllarda ulusal düzeyde birçok spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapan Gümüşhane, sahip olduğu modern spor tesisleri ve organizasyon tecrübesiyle bir kez daha önemli bir şampiyonaya kapılarını açtı. Müsabakalar kapsamında kente gelen sporcu, antrenör ve kafilelerin, boş zamanlarında Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmesiyle spor turizmine de katkı sağlanması bekleniyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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