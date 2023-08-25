Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi erkek-kız futbol müsabakalarının finalinde Bursa ve Kocaeli takımları şampiyon oldu. Müsabakalara birçok il ve takım katıldı.

- ANALİG Türkiye futbol birincileri belli oldu

KARABÜK - Karabük'te Anadolu Yıldızlar Ligi erkek-kız futbol müsabakaları sona erdi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan final müsabakaları ile ANALİG Türkiye Birinciliği turnuvası sona erdi.

Oynanan final müsabakalarında erkeklerde Bursa'yı penaltılarla geçen Tokat, kızlarda ise takibi Adana'yı 1-0 mağlup eden Kocaeli takımı şampiyon oldu.

Final müsabaklarına Karabük Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Osman Sak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yönetici ve personelleri, hakemler, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını protokolün elinden alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANALİG müsabaklarında 19 farklı ilden, 24 takım ve 350 sporcunu katıldı.