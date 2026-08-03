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Sivas'ta Tenis Heyecanı: 8 İlden 90 Sporcu Kortlarda

Sivas'ta Tenis Heyecanı: 8 İlden 90 Sporcu Kortlarda
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Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen ANALİG Tenis 1. Etap 4. Grup müsabakaları, hizmete yeni açılan tenis kortlarında gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen ANALİG Tenis 1. Etap 4. Grup müsabakaları, hizmete yeni açılan tenis kortlarında gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı. Organizasyonda 8 ilden 90 sporcu korta çıktı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen ANALİG Tenis 1. Etap 4. Grup müsabakaları, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştiriliyor. Organizasyona 8 ilden yaklaşık 90 sporcu katılıyor.

Müsabakalar, hizmete yeni açılan tenis kortlarında düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Sporcuların ve antrenörlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, genç tenisçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

Açılış töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, tüm sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Yeni tenis kortlarımızın ilimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Müsabakaların centilmence ve sakatlıksız tamamlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANALİG Tenis 1. Etap 4. Grup müsabakaları, 4 Ağustos Salı günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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