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ANALİG'de karate heyecanı Manisa'da başladı

ANALİG'de karate heyecanı Manisa'da başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ANALİG Karate 1. Etap 2. Grup müsabakaları, Manisa'da 8 ilden 85 sporcunun katılımıyla başladı. Genç karateciler madalya ve üst tur bileti için tatamide mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate 1. Etap 2. Grup Kızlar ve Erkekler Müsabakaları, Manisa'da başladı. 8 ilden 85 sporcunun katıldığı organizasyonda genç karateciler, hem madalya hem de üst tur bileti için tatamiye çıktı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Açılışın ardından sporcular, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda ter döktü.

Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak'tan gelen toplam 85 sporcu, illerini en iyi şekilde temsil edebilmek ve bir üst tura yükselme hakkı kazanabilmek için tatamide mücadele ediyor. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda genç karateciler teknik becerileri, mücadele azimleri ve performanslarıyla dikkat çekiyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Farklı illerden gelen genç sporcularımızı Manisa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tatamide mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, centilmenlik ruhu içerisinde güzel müsabakalar geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

İki gün sürecek ANALİG Karate 1. Etap 2. Grup Müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular, bir sonraki etapta mücadele etme hakkı elde edecek.

Açılış seremonisine Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Ali Belindir, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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