Haberler

Türkiye'nin genç güreşçileri Aydın'da mindere çıktı

Türkiye'nin genç güreşçileri Aydın'da mindere çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Finalleri, 5-9 Temmuz tarihleri arasında Söke Gençlik ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Açılış programına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katıldı.

Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Türkiye Finalleri, Söke ilçesinde düzenlenen açılış programıyla başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni hizmete açılan Söke Gençlik ve Spor Kompleksi'nde 5-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun açılışı yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç güreşçilerin mücadele edeceği şampiyonanın açılış programına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı. Açılışta konuşan İl Müdürü Serhat Yığmatepe, sporculara başarılar dileyerek organizasyonun centilmenlik içerisinde geçmesini temenni etti. Açılış töreninin ardından genç sporcular, Türkiye finallerinde dereceye girebilmek için mindere çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Finalleri, 9 Temmuz'a kadar Söke Gençlik ve Spor Kompleksi'nde devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Filenin Sultanları Polanya'yı devirdi

Filenin Sultanları Japonya'da 7. galibiyetini aldı
ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia: 'Raporlar dikkate alınmadı'

ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı