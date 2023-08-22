ANALİG Futbol Erkek-Kız Türkiye Birinciliği Karabük'te devam ediyor

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karabük'te devam ediyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanan maçlarda 19 ilden gelen sporcular şampiyonluk için ter döküyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuları Karabük'te ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Müsabakalar sonrası sporcuların Karabük'ün kültürünü, tarihini ve doğasını tanıyacağını belirten Güven, misafirlerin ilin tanıtımında kültür elçileri olacağını ifade etti. Güven, karşılaşmalara katılan tüm sporcu ve teknik heyetlere başarılar diledi. 24 kulüpten 350 sporcunun katıldığı maçlar, 24 Ağustos'ta sona erecek.