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Anadolu Yıldızları Ligi Futbol Müsabakaları Ağrı'da Başladı

Anadolu Yıldızları Ligi Futbol Müsabakaları Ağrı'da Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) futbol grup müsabakaları, bugün Ağrı'da coşkulu bir şekilde başladı. Genç yetenekler, 4 gün sürecek olan bu organizasyonda mücadele ederek bir üst tura yükselmek için ter dökecekler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) futbol grup müsabakaları, bugün Ağrı'da coşkuyla başladı.

Farklı illerden gelen genç yetenekler, grup aşamasında mücadele ederek bir üst tura yükselmek için ter dökecekler.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen grup müsabakalarının açılış töreni; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, şube müdürleri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

İl Müdürü Ahmet Çelebi törende yaptığı konuşmada; "Geleceğimizin teminatı olan genç yeteneklerimizin futbol aşkıyla bir araya geldiği bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.

Analig, Türk sporunun tabanını oluşturan, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve Fair Play ruhu içinde mücadele etmelerine imkan sağlayan çok değerli bir organizasyondur. Bu ligde ter döken her bir sporcu, sadece kendi şehirlerini değil, aynı zamanda Türk sporunun geleceğini de temsil etmektedir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum dedi."

Müsabakalar, Ağrı'daki sentetik yüzeyli çim sahalarda oynanacak ve 4 gün sürecek. Gruplarında başarılı olan takımlar, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacaklar.

Ağrı, Bitlis, Iğdır, Van ve Kars illerinden 130 sporcunun ter dökeceği müsabakalar 17 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacak. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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