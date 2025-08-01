Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Müsabakaları Demirci'de Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap Tenis Grup Müsabakaları Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Demirci Tenis Kortlarında gerçekleşen ve 4 gün sürecek turnuvaya 9 ilden 52 sporcu katılıyor.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Erkan Kara, Demirci'nin bölgede sporun kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Muğla'dan turnuvaya katılan antrenör Ulaş Kozcu ise "Burada düzenlenen turnuvada ilk 2'ye kalarak Aydın'da düzenlenecek olan 2. etap müsabakalarına katılmayı hedefliyoruz." dedi.