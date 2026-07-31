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Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da sona erdi
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Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde, 15 ilden 150 sporcunun katılımıyla iki gün süren organizasyonda yarışmacılar, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışların ilk gününde 2009-2010 doğumlu erkeklerde Ömer Asaf Durmuş birinci, Berğvedan Dojin İke ikinci, Ahmet Boran Demirci üçüncü; 2011-2012 doğumlu erkeklerde ise Muhammed Emir Batak birinci, Berat Çolak ikinci, Hamza Işık üçüncü oldu.

2009-2010 doğumlu kızlarda Jinda Kameri birinci, Simge Naz Çelikkaya ikinci, Hülya Kılıç üçüncü, 2011-2012 doğumlu kızlarda ise Nursena Yeşil birinci, Gamze Danış ikinci, Meryem Karaman üçüncü sırada yer aldı.

2013-2014 doğumlu erkeklerde Berkay Alataş birinci, Ayaz Muharrem Barçin ikinci, Efe Turak üçüncü oldu. 2013-2014 doğumlu kızlarda ise yarışı Buse Kınacı birinci, Zeynep Sahra Kayan ikinci, Zümral Sahra Haçmen üçüncü sıra tamamladı.

Organizasyonun ikinci günündeki sprint yarışmalarında ise 2009-2010 erkeklerde Erdem Geylani birinci olurken, Emircan Vurğun ikinci, Berğvedan Dojin İke ise üçüncü, aynı yaş grununda kızlarda ise Simge Naz Çelikkaya birinci olurken, Gökçe Duru Güler ikinci, Jinda Kameri üçüncü sırayı aldı.

2011-2012 doğumlu erkeklerde Hamza Coşkunaslan birinci, Berat Çolak ikinci, Hamza Işık üçüncü, kızlarda ise Nursena Yeşil ilk sırada yer alırken, Gamze Danış ikinci, Azra Günay üçüncü olarak kürsüye çıktı.

2013-2014 doğumlu erkeklerde Ayman El Mecdel şampiyon olurken, Ayaz Muharrem Barçin ikinci, Anıl Açıkgöz üçüncü sırayı elde etti. Aynı yaş grubunda kızlarda ise Buse Kınacı birinci olurken, Nazar Santo ikinci, Eda Hatice Bergal üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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