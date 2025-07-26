Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Birinciliği Müsabakaları Karaman'da Başladı

Karaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği Müsabakaları, açılış töreniyle başladı.

Merkezi Spor Salonu Kaykay Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyon, 11 farklı ilden 40 sporcunun katılımıyla start aldı. Ev sahibi Karaman'ın yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Yalova illerinden gelen sporcular, Türkiye birinciliği için kıyasıya mücadele ediyor.

Açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Kaykay Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Bardak, sporcuları Karaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bardak, "Ülkemizin dört bir yanından gelen geleceğin yıldız sporcularını kadim şehir Karaman'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yalova'dan Şanlıurfa'ya, Elazığ'dan Antalya'ya uzanan bu spor köprüsü, kardeşliğin, birlikteliğin ve centilmenliğin en güzel örneğini sergileyecektir" dedi.

Müsabakaların sadece birincilik yarışından ibaret olmadığını vurgulayan Cavit Bardak, "40 genç sporcumuzun ter dökeceği bu organizasyon, spor kültürünün gelişmesi açısından da büyük önem taşıyor. Tüm sporculara fair-play ruhu içerisinde kazasız ve başarılı müsabakalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından kızlar kategorisinde başlayan yarışmalarda sporcular, en yüksek puanı alabilmek için yeteneklerini sergiledi. Performanslarıyla izleyenlerden tam not alan sporcular, şampiyonluk için parkurda ter döktü.

ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Müsabakaları, 27 Temmuz Pazar günü yapılacak final yarışmalarıyla sona erecek. - KARAMAN