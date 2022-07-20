Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği başladı Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği müsabakaları 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği müsabakaları 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla başladı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar 23 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek. Türkiye Birinciliği final maçı Cumartesi günü saat 18.10'da yapılacak. Saat 19.00'da ise ödül töreni gerçekleştirilecek. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye gençlik Alanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.