Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları Kırşehir'de Başladı

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, "İç Anadolu'nun denizi" diye tabir edilen Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) iş birliğinde, Kırşehir Valiliği koordinesinde Savcılı plajında düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, yelken sporunu seven gençleri bir araya getiren ve destek olan herkese teşekkür etti.

Yelken yarışlarının heyecanını yüksek seviyede yaşadıklarını vurgulayan Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Bozkırın ortasında Hirfanlı'nın bu şekilde yelken ile bütünleşmesi gençlerimiz için çok kıymetlidir. 'Spor şehri Kırşehir' ünvanını kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimizin ve bakanlığımızın tüm tesislerinde sporun tüm branşlarında geniş bir yelpazede yerel, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Optimist Yelken Yarışları geleceğin büyük yelkencilerinin ilk adımlarını attıkları, heyecan ve umut dolu bir başlangıç noktasıdır. Burada yarışan tüm gençlerimizin heyecanı, yarının sporcularını müjdelemektedir. Hepsini tebrik ediyor, kutluyorum."

Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özkaleli ise kıyı sularının yanı sıra Anadolu'da yarış yapmanın önemine dikkati çekerek, yelken sporunun Anadolu'da yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Özkaleli, "Sporcu sayısı açısından birçok bölgede yapılan yarışlardan daha fazla bir katılım oldu. Kulüp yöneticileri, antrenör ve sporculara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki senelerde de düzenli olarak Kırşehir'de yelken ligimizi gerçekleştireceğiz. 3 gün sürecek. İnşallah güzel rüzgar yakalarız diye temenni ediyorum, rüzgar bizim için çok önemli. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bakir Varol da yarışmacılara başarı diledi.

Konuşmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ile protokol üyelerinin startıyla yarışmaya başladı.

Yarışlar, 29 Ağustos'ta final müsabakaları ve ödül töreni ile sona erecek.