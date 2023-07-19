Anadolu Üniversitesi, Yiğit Kotan'ı kiraladı

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele etmek için Ankaraspor'da forma giyen Yiğit Kotan'ı bir yıllığına kiraladı.

2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi, son olarak Ankaraspor'da forma giyen Yiğit Kotan'ı bir yıllığına kiraladı.

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, 2. Lig takımlarından Ankaraspor'da oynayan forvet oyuncusu Yiğit Kotan'ı renklerine bağladı. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız 2023-2024 sezonunda transferde Edirnespor, Nevşehir Belediyespor, Düzcespor, Erbaaspor ve son olarak Hacettepespor 'da oynayan 2.lig takımı Ankaraspor 'dan 2002 doğumlu Yiğit Kotan ile 1 yıllık kiralık anlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Anadolu Üniversitesi'nin transfer çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - ESKİŞEHİR