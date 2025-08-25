Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı Dünya Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Polonya'nın Varşova kentinde gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Arası Taekwondo Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri, 1 kupa ve 6 madalya kazanarak dikkat çekti. Öğrenciler, Poomsae ve Kyorogi kategorilerinde önemli başarılar elde etti.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Taekwondo Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Taekwondo Takımı, önemli başarılara imza attı. Öğrenciler şampiyonada 1 kupa ve 6 madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde Poomsae Kategorisi Takım olarak Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, bireysel kategorilerde de dikkat çekti. Freestyle Kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olurken, Buse Yavuz ise Avrupa üçüncülüğü elde etti. Tanınmış Poomsae Bireysel Kategorisinde ise Buse Yavuz Avrupa ikincisi oldu.

Kyorogi müsabakalarının sürdüğü ikinci günde Anadolu Üniversitesi sporcuları madalya kürsüsünü bırakmadı. Sıla Nur Gençer (67 kg) Avrupa Şampiyonu, Saliha Küçüksolak (53 kg) Avrupa İkincisi ve Muhammed Fatih Adilovic (68 kg) Avrupa Üçüncüsü olarak kürsüde yerlerini aldı.

Rektör Adıgüzel öğrencileri arayarak tebrik etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Avrupa Şampiyonu olan öğrenci sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç'u arayarak tüm öğrenciler adına tebrik etti. Rektör Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin öğrencilerini yalnızca eğitimde değil sporda da desteklediğini belirterek, "Öğrencilerimizin hem ülkemizi hem de üniversitemizi başarıyla temsil etmesinden gurur duyuyoruz. Avrupa ve ulusal düzeyde tüm branşlarda her zaman yanlarında olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
