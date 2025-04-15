Anadolu Üniversitesi Sporcuları Müsabakalarda Başarı Kazandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen müsabakalarda Anadolu Üniversitesi sporcuları başarı göstermeye devam ediyor. Sporcular Taekwondo, Bilardo ve Kick Boks Turnuvalarından kupa ve madalya ile döndü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen Taekwondo Turnuvası kyurogi branşında Anadolu Üniversitesi sporcusu Sılanur Gencer, Türkiye Şampiyonu oldu. Yine kyurogi branşında Saliha Küçüksolak, Muhammet Ferhat Saroğlu ve Muhammed Ferhat Adiloviç Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Turnuvada Anadolu Üniversitesi Poomsae Erkek Takımı Türkiye ikincisi, Poomsae Pair Türkiye üçüncüsü olurken Kadın Takımı ise genel sıralamada Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankarada düzenlenen Türkiye Bilardo Şampiyonasında ise Anadolu Üniveristesi Erkek Bilardo Takımı Türkiye ikincisi olarak kupa kazandı. Anadolu Üniversitesi sporcusu Furkan Şahin bireysel pool kategorisinde elde ettiği sonuç ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kick Boks Turnuvasında Point Fighting branşında mücadele eden Rıdvan Atakan ikinci olarak gümüş madalya, K1 branşında mücadele eden Cüneyt Erdoğdu ikinci olarak gümüş madalya ve Kicklight branşında mücadele eden Rabia Utançlı üçüncü olarak bronz madalya kazandı. - ESKİŞEHİR