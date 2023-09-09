Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, TFF 3. Lig'deki ilk maçına çıkıyor

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, TFF 3. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek ve sezonun ilk maçında Sapanca Gençlik ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, sezonun ilk maçında bugün oynayacağı Sapanca Gençlik karşılaşması için Sakarya'nın Sapanca ilçesine gitti.

Anadolu Üniversitesi, ligin ilk karşılaşması olan Sapanca Gençlik maçının hazırlıklarının tamamladı. Karşılaşmaya yönelik Eskişehir'deki son idmanını yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra Sakarya'nın Sapanca ilçesine giderek kampa girdi. TFF 3. Lig 2. Grupta yer alan Anadolu Üniversitesi, bugün saat 16.30'da Sapanca Atatürk Stadyumu'nda Sapanca Gençlik ile mücadele edecek. Maçı, Antalya Bölgesinden Mazlum Doğan Bodur yönetecek. - ESKİŞEHİR