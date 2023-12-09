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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Oyuncuları Milli Takıma Seçildi

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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncuları, Hentbol milli takımları bünyesinde oluşturulacak A2 Hentbol Kadın Milli Takımı içi tarama kampına davet edildi. Ayşenur Şensöz, Buğu Sönmez ve Zeynep Nur Bilgeç milli takım daveti aldı ve kampa katıldı.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncaları Hentbol A2 Kadın Milli Takımı'na seçildi.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncaları, Hentbol milli takımları bünyesinde oluşturulacak A2 Hentbol Kadın Milli Takımı içi tarama kampına davet edildi. Milli takım daveti alan Ayşenur Şensöz, Buğu Sönmez ve Zeynep Nur Bilgeç, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 12 Aralık tarihine kadar devam edecek kampa katıldı. Anadolu Üniversitesi, toplam 23 sporcunun bulunduğu kampa katılan sporcularını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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