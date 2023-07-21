Anadolu Üniversitesi, Şener Özcan ve Onur Garip'i transfer etti

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, tecrübeli kaleci Şener Özcan ve forvet Onur Garip'i bir yıllığına renklerine kattı. Transfer çalışmalarına devam eden Anadolu Üniversitesi, kadrosuna önemli takviyeler yaparak 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, tecrübeli kaleci Şener Özcan ve forvet Onur Garip'i bir yıllığına renklerine kattı.

2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de boy gösterecek olan Anadolu Üniversitesi, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan mavi-beyazlı takım, son olarak Şener Özcan ve Onur Garip'i transfer etti. Anadolu Üniversitesi, Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, İnegölspor, Bucaspor ve Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 38 yaşındaki kaleci Şener Özcan ile 1 yıllık anlaştığını açıkladı.

Eskişehir temsilcisi, Fethiyespor, Turgutluspor, Belediye Kütahyaspor, Kırşehir FSK ve son olarak Ergene Velimeşe'de forma giyen santrafor Onur Garip ile de bir yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. 33 yaşındaki golcü, kariyerinde TFF 3. Ligde 97, TFF 2. Ligde 215 ve TFF 1. Ligde 15 maç olmak üzere toplam 327 lig maçına çıkarken bu maçlarda 110 gol atma başarısı gösterdi. - ESKİŞEHİR