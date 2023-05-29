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Anadolu Üniversitesi Personel Halı Saha Turnuvası Başladı

Anadolu Üniversitesi Personel Halı Saha Turnuvası Başladı

Spor Haberleri

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Personel Halı Saha Turnuvası', Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesislerinde, Döner Sermaye Müdürlüğü-Eğitim Fakültesi müsabakasıyla başladı. Üç grupta 13 takımın kıyasıya rekabet edeceği turnuvanın kazananı ise 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek final maçı ile belli olacak.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Personel Halı Saha Turnuvası", Anadolu Üniversitesi Çarşı A Spor Tesislerinde, Döner Sermaye Müdürlüğü-Eğitim Fakültesi müsabakasıyla başladı.

Anadolu Üniversitesi personelini sportif faaliyetler ile bir araya getirmeyi hedefleyen ve geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu, SKS Daire Başkanı Galip Özsarı yaptı.

Üç grupta 13 takım şampiyon olmak için mücadele edecek

Geçtiğimiz hafta çekilen kuralar ile belli olan gruplara göre düzenlenen Personel Halı Saha Turnuvası'nda ekipler şampiyon olmak için mücadele edecek. Üç grupta 13 takımın kıyasıya rekabet edeceği turnuvanın kazananı ise 14 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek final maçı ile belli olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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