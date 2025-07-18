Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Universiade 2025'te Türkiye'yi Temsil Ediyor

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Almanya'da düzenlenen Universiade 2025'te Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları (Universiade 2025), 100'den fazla ülkeden yaklaşık 8 bin 500 öğrenci sporcunun katılımıyla başladı. Almanya'da düzenlenen organizasyonda öğrenciler 18 farklı spor dalında madalya için ter dökecek. Anadolu Üniversitesi öğrencileri de madalya mücadelesi verecek. Üniversiteyi temsilen dört öğrenci, farklı branşlarda Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. Anadolu Üniversitesi Taekwondo öğrencileri Gülsena Karakuyulu Ertunç, Poomsae kategorisinde; Emine Göğebakan, Kyorugi kategorisinde altın madalya almak için ter dökecek. Atletizm sporcusu İlyas Çanakçı 400 metre koşuda, Kader Dost ise 20 kilometre yürüyüş yarışında mücadele edecek.

"Öğrencilerimizin ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, başarılar diliyorum."

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin uluslararası alandaki başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, "Anadolu Üniversitesi sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen bir üniversite. Öğrencilerimizin böyle büyük organizasyonlarda ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, başarılar diliyorum." dedi. 27 Temmuz Pazar günü sona erecek olan Universiade 2025'ten sonra ise öğrencilerin bir sonraki durağı Avrupa Üniversiteler Yaz Spor Oyunları (2025 EUSA) olacak. Anadolu Üniversitesi öğrencileri taekwondo ve oryantiring kategorilerinde madalya için mücadele edecek. - ESKİŞEHİR