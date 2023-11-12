Anadolu Üniversitesi, Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti
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TFF 3. Lig 10. hafta maçında Anadolu Üniversitesi, evinde konuk ettiği Karşıyaka Spor Kulübü'nü 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Onur ve Umut'un attığı gollerle Anadolu Üniversitesi, üç puanı hanesine yazdırdı.
TFF 3. Lig 10. hafta maçında Anadolu Üniversitesi, konuk ettiği Karşıyaka Spor Kulübü'nü 3-2 yendi.
Hakemler: Serkan Gürbüz, Nesim Karenfil, Rıdvan Çevik
Anadolu Üniversitesi: Şener Özcan, Rıdvan Coşkun, Özkan Geldi, Enes Bağdemir, Abdullah Şahin, Metin Emre Karaal (Nuri dk. 56), Ulaş Yılmaz (Emirhan dk. 70), Halil İbrahim Yazğılı, Muhammed Emin Bakan ( Umut dk. 80), Onur Garip (Nizamettin dk. 70), İbrahim Zeytin
Karşıyaka: Haydar Yılmaz, Erdinç Çepeoğlu, Alpay Koldaş, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Keleşoğlu (Adem dk. 85), Hakan Erçelik (Sefa dk. 65), Berat Kalkan (Ferdi dk. 46, Emre dk. 75), Fatih Taşdelen (Enes dk. 64), Yasin Ozan
Goller: Onur (dk. 31 pen.), Umut (dk. 80 ve 90+8) (Anadolu Üniversitesi), Yasin (dk. 28), Cenk (dk. 45+2) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Metin, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi), Bilal, Cenk, Barış, Alpay (Karşıyaka) - ESKİŞEHİR