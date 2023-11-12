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Anadolu Üniversitesi, Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti

TFF 3. Lig 10. hafta maçında Anadolu Üniversitesi, evinde konuk ettiği Karşıyaka Spor Kulübü'nü 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Onur ve Umut'un attığı gollerle Anadolu Üniversitesi, üç puanı hanesine yazdırdı.