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Anadolu Üniversiteli sporcudan altın madalya

Anadolu Üniversiteli sporcudan altın madalya

Spor Haberleri

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esra Akbulak, Ünilig Tekvando Türkiye Şampiyonası 73 kilogramda altın madalya kazandı.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esra Akbulak, Ünilig Tekvando Türkiye Şampiyonası 73 kilogramda altın madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ünilig Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esra Akbulak, önemli bir başarı gösterdi. 10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Akbulak, 73 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye şampiyonu oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Türkiye Spor Haberler

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