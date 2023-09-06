Anadolu ekibi küllerinden doğacak! Marius Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor

Gaziantep FK, Erdal Güneş ile yolları ayırmasının ardından eski hocası Marius Sumudica'yı gündemine aldı. Rumen çalıştırıcının kısa süre içerisinde takımın başına geçmesi bekleniyor.

Süper Lig'de 4'te 0 yapan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-siyahlı ekipte göreve Marius Sumudica getiriliyor.

1.55'LİK PUAN ORTALAMASI

Daha önce 1.5 yıl Gaziantep FK'yi çalıştıran Sumudica, kırmızı-siyahlılarla 51 maça çıkmıştı. Rumen hoca bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 mağlubiyet alarak 1.55'lik puan ortalaması tutturmuştu.

TÜRKİYE'DE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Marius Sumudica daha önce Türkiye'de Kayserispor, Gazişehir, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.