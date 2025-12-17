Anadolu Efes: 64-87
Anadolu Efes, Euroleague'in 16. haftasında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 87-64 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı. Cole Swider, 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
SALON: Zalgirio Arena
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Josip Radojkovic
ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss 11, Francisco 10, Wright 4, Brazdeikis 3, Giedraitis 2, Tubelis 6, Lo 2, Sleva 3, Birutis 9, Rubstavicius, Sirvydis 5, Ulanovas 9
ANADOLU EFES: Beaubois 9, Şehmus Hazer 4, Loyd 12, Weiler-Babb 7, Cordinier 4, Smits 5, Poirier 14, Swider 18, Sarper David Mutaf 5, Erkan Yılmaz 1, Jones 8
1'İNCİ PERİYOT: 17-28
DEVRE: 35-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-63
Anadolu Efes, Euroleague'in 16'ncı haftasında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 87-64 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 18 sayı üreten Cole Swider oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 6'ncı galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas ise 7'nci kez parkeden yenik ayrıldı.