Anadolu Efes: 64-87

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Josip Radojkovic

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss 11, Francisco 10, Wright 4, Brazdeikis 3, Giedraitis 2, Tubelis 6, Lo 2, Sleva 3, Birutis 9, Rubstavicius, Sirvydis 5, Ulanovas 9

ANADOLU EFES: Beaubois 9, Şehmus Hazer 4, Loyd 12, Weiler-Babb 7, Cordinier 4, Smits 5, Poirier 14, Swider 18, Sarper David Mutaf 5, Erkan Yılmaz 1, Jones 8

1'İNCİ PERİYOT: 17-28

DEVRE: 35-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-63

Anadolu Efes, Euroleague'in 16'ncı haftasında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 87-64 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 18 sayı üreten Cole Swider oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 6'ncı galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas ise 7'nci kez parkeden yenik ayrıldı.