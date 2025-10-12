Haberler

Anadolu Efes, Yukatel Merkezefendi'yi 90-72 Yenerek Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-72'lik skorla mağlup etti. Maçta Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu Cordinier olurken, ilk periyotta 33-16'lık farklı bir üstünlük sağlandı.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu. Nazlı Çisil Güngör

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 10, Cordinier 18, Dessert 6, Erkan Yılmaz 10, Swider 11, Beaubois 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 12, Smits 2, Loyd 2, Sarper David Mutaf 1, Can Yıldızlı

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Smith 10, Cazalon 11, Mahir Ağva 6, Emre Tanışan 13, Griffin 3, Badzim 6, Hawkins 13, Roberts 2, Ömercan İlyasoğlu 8

1'İNCİ PERİYOT: 33-16

DEVRE: 52-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-52

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-72 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
