Anadolu Efes, VTB Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 yenerek şampiyon oldu

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlık maçları için Rusya'da bulunan Anadolu Efes, VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban ile başkent Moskova'da karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, maçtan 88-82'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada şampiyon oldu.

Kaynak: AA