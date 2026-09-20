Haberler

Anadolu Efes, VTB Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 yenerek şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VTB United League Süper Kupa finalinde Anadolu Efes, Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti. Moskova'daki maçın ardından Anadolu Efes, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban'ı 88-82 mağlup etti ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlık maçları için Rusya'da bulunan Anadolu Efes, VTB United League Süper Kupa finalinde Lokomotiv Kuban ile başkent Moskova'da karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, maçtan 88-82'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Kayseri'de kıraathanede av tüfeğiyle vurulan Erol Koyuncu hastanede hayatını kaybetti

Kıraathanede kanlı hesaplaşma! Ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız istihbarat servisleri, olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti

Tarih verdiler! Avrupa'nın dev ülkesinde Rus saldırısı alarmı
Rize'de heyelan alarmı! Pazar'da 40 civarı ev tahliye edildi, toprak altında kalan evden 6 kişi son anda kurtuldu

40 ev boşaltıldı! Uykudaki aile gürültüyle uyanıp camdan kaçtı
Gaziantep'te dehşet! Eşini öldürüp sokağa çıktı, 3'ü çocuk 4 kişiyi vurdu

Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Hatay'da korkunç olay: Eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Eşiyle ayrılık aşamasındaydı, pompalı tüfekle öldürüldü

Oğuzhan Koç'tan konserde sigara tepkisi: Buranın ağası sen misin?

Ünlü şarkıcı sahnede çileden çıktı: Buranın ağası sen misin?

Gattuso'dan itiraf: Icardi'yi ben istemedim

Hayallerine engel olan isim ortaya çıktı: Icardi'yi ben istemedim
Uğurcan Çakır'ın korkulu rüyası Trabzonspor

Kabusu yaşıyor!