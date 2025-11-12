Haberler

Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya 99-89 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Anadolu Efes, EuroLeague'in 10'uncu haftasında Virtus Bologna ile oynadığı dış saha maçında 99-89'luk skorla mağlup olarak sezonun 7. mağlubiyetini aldı.

SALON: PALADOZZA

HAKEMLER: Milan Nedovic, Alberto Baena, Ioannis Tiganis

VIRTUS BOLOGNA: Edwards 21, Smailagic 17, Vildoza 11, Jallow 12, Diouf 11, Niang 4,

Pajola, Morgan 13, Hackett 2, Diarra 2, Alston Jr. 6

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 12, Larkin 25, Ercan Osmani 16, Cordinier 4, Smits 9, Loyd

11, Dessert 8, Şehmus Hazer 1, Swider 3, Jones

1'İNCİ PERİYOT: 28-24

DEVRE: 48-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-73

Anadolu Efes, EuroLeague'in 10'uncu haftasında Virtus Bologna ile deplasmanda karşılaştığı maçtan 99-89 mağlup ayrılarak 7'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
