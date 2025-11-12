Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya 99-89 Mağlup Oldu
Anadolu Efes, EuroLeague'in 10'uncu haftasında Virtus Bologna ile oynadığı dış saha maçında 99-89'luk skorla mağlup olarak sezonun 7. mağlubiyetini aldı.
SALON: PALADOZZA
HAKEMLER: Milan Nedovic, Alberto Baena, Ioannis Tiganis
VIRTUS BOLOGNA: Edwards 21, Smailagic 17, Vildoza 11, Jallow 12, Diouf 11, Niang 4,
Pajola, Morgan 13, Hackett 2, Diarra 2, Alston Jr. 6
ANADOLU EFES: Weiler-Babb 12, Larkin 25, Ercan Osmani 16, Cordinier 4, Smits 9, Loyd
11, Dessert 8, Şehmus Hazer 1, Swider 3, Jones
1'İNCİ PERİYOT: 28-24
DEVRE: 48-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-73
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor