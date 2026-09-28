Anadolu Efes ve Fenerbahçe yarın, Beşiktaş 30 Eylül'de EuroLeague'de maç yapacak

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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 30 Eylül Çarşamba günü, 3. hafta müsabakaları ise 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Barcelona takımına 89-82 yenildi.

Fenerbahçe'nin programı

Ligin 2. haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Beşiktaş'ın maçları

Beşiktaş ise 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de de İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. ve 3. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şu şekilde:

2. Hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih (Almanya)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Hapoel IBI (İsrail)

21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

30 Eylül Çarşamba:

21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Beşiktaş

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

3. Hafta:

1 Ekim Perşembe:

19.00 Hapoel IBI-Real Madrid

21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes

21.30 Virtus Bologna-Olympiakos

21.45 Paris Basketbol-Zalgiris

2 Ekim Cuma:

20.00 Beşiktaş-Barcelona

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol

21.00 Bayern Münih-Partizan

21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket

21.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd

21.30 Baskonia-Armani Olimpia Milan

Kaynak: AA