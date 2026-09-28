Anadolu Efes ve Fenerbahçe yarın, Beşiktaş 30 Eylül'de EuroLeague'de maç yapacak

Anadolu Efes ve Fenerbahçe yarın, Beşiktaş 30 Eylül'de EuroLeague'de maç yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EuroLeague'de çift maç haftası yarın başlıyor; 2. hafta maçları yarın ve 30 Eylül'de, 3. hafta karşılaşmaları 1-2 Ekim'de oynanacak. Anadolu Efes yarın Real Madrid'i, Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i ağırlayacak; Beşiktaş ise 30 Eylül'de Maccabi Rapyd ile karşılaşacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası heyecanı yarın başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 30 Eylül Çarşamba günü, 3. hafta müsabakaları ise 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak.
Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Barcelona takımına 89-82 yenildi.
Fenerbahçe'nin programı
Ligin 2. haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
Beşiktaş'ın maçları
Beşiktaş ise 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de de İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.
Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup oldu.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. ve 3. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şu şekilde:
2. Hafta
Yarın:
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)
20.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)
20.45 Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih (Almanya)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Hapoel IBI (İsrail)
21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)
21.30 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)
30 Eylül Çarşamba:
21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Beşiktaş
21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC ASVEL (Fransa)
3. Hafta:
1 Ekim Perşembe:
19.00 Hapoel IBI-Real Madrid
21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes
21.30 Virtus Bologna-Olympiakos
21.45 Paris Basketbol-Zalgiris
2 Ekim Cuma:
20.00 Beşiktaş-Barcelona
20.45 Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol
21.00 Bayern Münih-Partizan
21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket
21.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd
21.30 Baskonia-Armani Olimpia Milan