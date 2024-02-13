Anadolu Efes, Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Anadolu Efes, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz
ANADOLU EFES: Larkin 23, Clyburn 22, Pleiss 11, Ercan Osmani 9, Erten Gazi, Thompson 11, Rıdvan Öncel 7, Erkan Yılmaz 7, Jones 4, Burak Can Yıldızlı
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 17, Terry 23, Cruz 15, Anderson 9, Mustafa Görür 3, Roberson 9, Ayberk Olmaz 5, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-27
DEVRE: 51-47
3'ÜNCÜ PERYİOT: 72-68
Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Anadolu Efes adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibi olacak.