Anadolu Efes, Şehmus Hazer ile Sözleşme İmzaladı
Anadolu Efes, A Milli Basketbol Takımı oyuncusu Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladı. Hazer, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bahçeşehir Koleji takımlarında oynamıştı.
ANADOLU Efes, A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.
26 yaşındaki oyuncu sırası ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bahçeşehir Koleji formalarını da terletti. Hazer, yeni sezonda lacivert-beyazlı formayla parkede ter dökecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor