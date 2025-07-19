Anadolu Efes, Şehmus Hazer ile Sözleşme İmzaladı

ANADOLU Efes, A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki oyuncu sırası ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bahçeşehir Koleji formalarını da terletti. Hazer, yeni sezonda lacivert-beyazlı formayla parkede ter dökecek.