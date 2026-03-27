Anadolu Efes: 82-71

Anadolu Efes, EuroLeague'in 34. hafta mücadelesinde Real Madrid'e 82-71 mağlup oldu. Maçın periyotları ise sırasıyla 11-21, 42-33 ve 60-53 şeklinde gerçekleşti.

SALON: Movistar Arena

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Seffi Shemmesh, Josip Radojkovic

REAL MADRİD: Tavares 10, Campazzo 10, Hezonja 12, Okeke 4, Abalde, Deck 11, Lyles 14, Llull 8, Maledon 2, Feliz 2, Garuba 9

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 3, Ercan Osmani 10, Loyd 21, PJ Dozier 11, Poirier 8, Jones 2, Cordinier 6, Smits 2, Şehmus Hazer 2, Lee 4, Beaubois 2

1'İNCİ PERİYOT: 11-21

DEVRE: 42-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53

