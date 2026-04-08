Anadolu Efes, Partizan'ı mağlup etti

Anadolu Efes, EuroLeague 36. haftasında Sırbistan'ın Partizan takımını 79-72 mağlup etti. Jordon Loyd'un 24 sayıyla en skorer olduğu maçta, Shane Larkin uzun bir aradan sonra sahalara döndü.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Jordi Aliaga, Christian Theis

ANADOLU EFES: Weiler-Babb 6, Dozier 2, Ercan Osmani 6, Loyd 24, Poirier 17, Erkan Yılmaz 3, Smits 3, Larkin 9, Jones 4, Dessert 2, Şehmus Hazer 3, Beaubois

PARTİZAN: Bonga 10, Brown 11, Fernando 2, Jones 11, Radanov 8, Lakic 3, Calathes 5, Osetkowski 7, Milton 12, Pokusevski 3

1'İNCİ PERİYOT: 15-13

DEVRE: 24-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-50

NORMAL SÜRE: 65-65

Anadolu Efes, EuroLeague'in 36'ncı haftasında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk ettiği ve normal süresi 65-65 sona eren maçtan 79-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Jordon Loyd ürettiği 24 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

SHANE LARKİN SAHALARA DÖNDÜ

Anadolu Efes'in EuroLeague'de sezon başında oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Shane Larkin Partizan karşılaşmasının 8'inci dakikasında oyuna girerek formasına kavuştu ve 9 sayı üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı

Ateşkesi umursamıyorlar! Ülkeye bir kez daha bombalar yağdırdılar
Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde kurşun yağdırdılar! Çok sayıda yaralı var
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Pahalı ayaklar değil, takım oyunu kazandırır

Galatasaraylıları kızdıracak sözler: Pahalı ayaklar değil...
Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Şehrin göbeğinde kurşun yağdırdılar! Çok sayıda yaralı var
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."