Anadolu Efes, Partizan'ı mağlup etti
Anadolu Efes, EuroLeague 36. haftasında Sırbistan'ın Partizan takımını 79-72 mağlup etti. Jordon Loyd'un 24 sayıyla en skorer olduğu maçta, Shane Larkin uzun bir aradan sonra sahalara döndü.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Jordi Aliaga, Christian Theis
ANADOLU EFES: Weiler-Babb 6, Dozier 2, Ercan Osmani 6, Loyd 24, Poirier 17, Erkan Yılmaz 3, Smits 3, Larkin 9, Jones 4, Dessert 2, Şehmus Hazer 3, Beaubois
PARTİZAN: Bonga 10, Brown 11, Fernando 2, Jones 11, Radanov 8, Lakic 3, Calathes 5, Osetkowski 7, Milton 12, Pokusevski 3
1'İNCİ PERİYOT: 15-13
DEVRE: 24-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-50
NORMAL SÜRE: 65-65
Anadolu Efes, EuroLeague'in 36'ncı haftasında Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk ettiği ve normal süresi 65-65 sona eren maçtan 79-72 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te Jordon Loyd ürettiği 24 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
SHANE LARKİN SAHALARA DÖNDÜ
Anadolu Efes'in EuroLeague'de sezon başında oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Shane Larkin Partizan karşılaşmasının 8'inci dakikasında oyuna girerek formasına kavuştu ve 9 sayı üretti.