Anadolu Efes oyuncuları sağlık kontrollerinden geçti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Anadolu Efes'te oyuncular Shane Larkin, Erkan Yılmaz, Salih Altuntaş ve Kaan Onat sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinden geçti.

Anadolu Efes formasını giyen Shane Larkin, Erkan Yılmaz, Salih Altuntaş ve Kaan Onat'ın dahiliye, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayeneleri ve kan tahlilleri yapıldı.

Tüm taramaları sorunsuz bir şekilde tamamlanan dört oyuncunun kontrollerinde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.