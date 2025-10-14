Haberler

Anadolu Efes, Olympiakos'u Deplasmanda Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 82-78 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Maçta skor 1. periyotta 25-28, devrede 51-48 ve 3. periyotta 67-67 şeklinde ilerledi.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)

Olympiakos: Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou

Anadolu Efes : Weiler-Babb, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits, Swider 20, Jones 6, Beaubois

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-48

3. Periyot: 67-67

Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-78 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Birliği genişliyor, Balkan ülkesi 28. üye oluyor

Avrupa Birliği genişliyor, o ülke 28. üye oluyor
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.