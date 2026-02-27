Haberler

Anadolu Efes, Maccabi Rapyd ile Sırbistan'da karşılaşacak

Güncelleme:
Anadolu Efes Kulübü, EuroLeague'in 35. haftasında Maccabi Rapyd ile Sırbistan'da karşılaşacağını ve maça İstanbul yerine Belgrad'da çıkacağını duyurdu.

Anadolu Efes Kulübü, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 35. haftasında oynayacağı Maccabi Rapyd maçının Sırbistan'da oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EuroLeague'in 35. haftasında, 1 Nisan Çarşamba günü Maccabi Rapyd ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma 2 Nisan Perşembe günü, tarafsız saha statüsünde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak ve takımımız İsrail'e gitmeyecektir. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati ise yerel saat ile 21.00, Türkiye saatiyle de 22.00 olacaktır."

Anadolu Efes, bu sezon organizasyonda oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 20 yenilgi yaşadı ve 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
