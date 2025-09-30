Haberler

Anadolu Efes, Maccabi Rapyd'i 85-78 Mağlup Etti

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun ilk maçında Anadolu Efes, Maccabi Rapyd'i 85-78'lik skorla yendi. Jordan Loyd ve Rolands Smits'in etkili performansları galibiyette belirleyici oldu.

Salon: Moraca

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya)

Anadolu Efes : Larkin 14, Cordinier 7, Weiler-Babb 12, Ercan Osmani 12, Jones 6, Şehmus Hazer, Loyd 16, Papagiannis 2, Smits 16, Swider, Erkan Yılmaz

Maccabi Rapyd: Blatt 6, Clark 7, Brissett 9, Hoard 15, Sorkin 15, Santos 6, Trifunovic 2, Walker 3, Rayman, Dibartolomeo 4, Dowtin 8, Leaf 3

1. Periyot: 21-19

Devre: 40-44

3. Periyot: 60-59

Beş faulle çıkan: 34.03 Clark (Maccabi Rapyd)

Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu ilk maçında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 mağlup etti.

Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan müsabakada 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ile Rolands Smits, galibiyette önemli rol oynadı.

Lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta maçında 3 Ekim Cuma günü aynı salonda bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
