Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'i mağlup etti

SALON: Riga

HAKEMLER: Emilio Perez (İspanya), Latisevs Olegs (Letonya), Thepenier Hugues (Fransa)

ANADOLU EFES: Larkin 22, Erten Gazi, Clyburn 10, Willis 9, Pleiss 12, Beaubois 20, Bryant 4, Thompson 5, Ercan Osmani 13, Jones 10

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Baldwin 26, Dibartolomeo 10, Colson 12, Sorkin 2, Nebo 11, Cleveland 12, Webb 4, Menco, Rivero 11, Blatt 3

1'İNCİ PERİYOT: 29-27

DEVRE: 50-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-75

THY EuroLeague'in 26'ncı haftasında Anadolu Efes, Letonya'nın Başkenti Riga'da oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 105-91 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Maccabi Playtika Tel Aviv'de 26 sayıyla Wade Baldwin oldu. Anadolu Efes'te ise Shane Larkin 22 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 11'inci galibiyetini elde ederken, Maccabi Playtika Tel Aviv ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.