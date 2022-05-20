Anadolu Efes kupa aşkına - Haberler

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Anadolu Efes üst üste üçüncü kez finale yükseldi

Ata SELÇUK / BELGRAD (Sırbistan), - Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Olympiacos'u saf dışı bırakarak finale yükselen Anadolu Efes, Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile finalde karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

10 şampiyonlukla EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip olan Real Madrid, şampiyonluk sayısını 11'e yükseltmek için Anadolu Efes karşısına çıkacak. En son 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Pablo Laso'nun öğrencileri, geçen sezon ise Final Four'a kalamamıştı.