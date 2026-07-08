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Anadolu Efes, İspanyol basketbolcu Santi Yusta'yı transfer etti

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, son olarak Casademont Zaragoza'da oynayan 29 yaşındaki İspanyol kısa forvet Santi Yusta ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Santi Yusta'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak ülkesinin Casademont Zaragoza takımında forma giyen 29 yaşındaki kısa forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Santi Yusta, altyapısından yetiştiği Real Madrid ile Basketbol Avrupa Ligi ve İspanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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