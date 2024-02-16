Anadolu Efes, ING Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nın yarı finalinde finale yükseldi. Maçın sonucu 81-77 oldu.
A. Efes, ING Türkiye Kupası'nın yarı finalinde P. Karşıyaka'yı 81-77'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Musa Çetin
Anadolu Efes : Shane Larkin 23, Elijah Bryant 8, Erten Gazi 10, Tibor Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Rodrigue Beaubois 4, Salih Altuntaş, Will Clyburn 10, Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
Pınar Karşıyaka : Jaylon Brown 5, Vittorio Brown 10, Vernon Carey 18, Errick McCollum 20, Kenan Sipahi 7, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazili 2, Darrun Hilliard, Mert Celep
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 23-16 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 36-30 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 57-56 (Anadolu Efes lehine) - KONYA