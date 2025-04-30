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Anadolu Efes'in müthiş geri dönüşü galibiyete yetmedi

Anadolu Efes'in müthiş geri dönüşü galibiyete yetmedi
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THY Euroleague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu. Yunan ekibi, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son çeyreğe 64-53 geride giren Anadolu Efes, son dakikada skoru eşitlese de Panathinaikos maçı 81-77 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın ekibi Pana, seride 2-1 öne geçti.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 17 sayı, 4 asist ile takımının en skorer ismi olurken, konuk ekipte Kendrick Nunn 25 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Üç galibiyete ulaşan takım, adını Final-Four'a yazdıracak. Bu turda rakibini saf dışı bırakan ekip, temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile dörtlü finalde final mücadelesi verecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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