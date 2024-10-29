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Anadolu Efes'in Mağlubiyeti Sonrası Mijatovic: "Telafi Edeceğiz"

Anadolu Efes'in Mağlubiyeti Sonrası Mijatovic:
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya 97-88 yenilirken, başantrenör Tomislav Mijatovic, maçın ardından yaptığı açıklamada mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi. Mijatovic, zihinsel hataların maçı kontrol etmelerine engel olduğunu belirtti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine 97-88 yenilen Anadolu Efes'in başantrenör Tomislav Mijatovic, bu mağlubiyeti telafi edeceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Mijatovic, "Türk halkını bugün mutlu etmek istedik ama başaramadık. Oyuncularım gayet iyi mücadele etseler de zihinsel hatalar maçı kontrol etmemize engel oldu. Maçların sonucunu küçük detaylar belirliyor ama harika çaba gösterdiler. Taraftarlarımıza bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin bazı teknik faul kararlarını anlamadığını söyleyen Mijatovic, "Küfür etmedim, bir şey yapmadım ama kural kuraldır, yorum yapmak istemiyorum. Bunun çok sık tekrar etmemesini istiyorum. Maçı kaybetmemize sebep olan küçük detayları değiştirmeye çalışacağız." dedi.

Barcelona Başantrenörü Joan Penarroya ise "Bu galibiyetten dolayı mutluyum. Böyle bir zamanda Anadolu Efes'e karşı kazanmak öz güvenimiz açısından önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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