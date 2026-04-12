Basketbolda yarın Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak. Anadolu Efes'in 16 galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko 21 galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirmeye çalışacak.
Mücadelede, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Polat Parlak hakem üçlüsü görev yapacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 97-94 kazanmıştı.
Kaynak: AA / Süha Gür