Anadolu Efes, Euroleague Play-off Serisinde Kazandı

EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında, Anadolu Efes ile Panathinaikos Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Karşılaşmayı 85-82 kazanan Anadolu Efes seriyi son maça taşıdı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Elijah Bryant, "Bu akşam önemli olan kazanmaktı. Onlar da çok büyük bir mücadele ortaya koydular ama günün sonunda galibiyeti elde eden taraf biz olduk" şeklinde konuştu.

Maçtaki başarılı performansıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Bryant" Performansımla ilgili nesnel veya öznel bir yorum yapmıyorum. Günün sonunda baktığınızda ben 'kazandık mı kaybettik mi' ona bakıyorum. Ben belki hiç sayı atmamış olabilirim ama önemli olan günün sonunda kazanmış olmak. Ben kendi performansımı da öyle değerlendiriyorum. Sonrasında da videoları izlediğimde maçı izlediğimde hangi yönlerimi geliştirebilirim diye bu değerlendirmeyi yapıyorum. Dolayısıyla bu benim en iyi maçımdı, en iyi performansımdı gibi bir değerlendirme yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

Bryant sözlerini şöyle tamamladı: "Burada benim için en öne çıkan şey bir kere şükran duygusu minnet duygusu. Bu seviyede basketbol oynuyor olmak, bu serinin beşinci maçını oynuyor olmaktan dolayı duyduğum minnet ve şükran duygusu bende çok baskın. Günün sonunda bunun bir basketbol maçı olduğunu unutmamak gerekir. Kazanmak da var. Kaybetmek de var ama biz gideceğiz. Elimizden gelen en iyi performansı orada kazanmak için sergilemeye çalışacağız"