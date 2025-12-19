Haberler

Anadolu Efes-Dubai Basketbol maçının ardından

Anadolu Efes-Dubai Basketbol maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague 17. haftasında Dubai Basketbol'a 80-76 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Başantrenör Pablo Laso, takımın hatalarını dile getirerek zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftasında ağırladığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a 80-76 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, çok büyük hatalar yaptıklarını söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlıların başında çıktığı ilk iç saha maçında kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Laso, "Maçı iki şekilde değerlendirmek mümkün. Son şutu soksaydık burada galibiyeti kutlardık. Hem hücumda hem de savunmada canımızı yakan çok büyük hatalar yaptık. Çok yoğun bir maç programımız olduğunu biliyoruz. Rakibimiz bizden önce İstanbul'a geldi. Üç çeyrek boyunca çok iyi mücadele ortaya koyduk. Dördüncü çeyrekte maçı kazanmayı başaramadık. Oyuncularımızın fiziksel anlamda toparlanması gerekiyor. Bu tip sıkıntılı durumlar yaşayabiliriz, zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada yaptıkları hatalarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Pablo Laso, "Savunmalarına karşı çok fazla top sürmemiz hatalarımızdan biriydi. Hücumda topu daha iyi dolaştırmamız lazım. Savunmada da çok fazla ikinci şans sayısı verdik. Kazanan bir takım olmak için ayrıntıları çok daha iyi yapmalıyız. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bir sürecin başındayız. Aynı zamanda kendimizi ciddi şekilde eleştirmeliyiz." diye konuştu.

Anadolu Efes'in son atağında atıştan faydalanamayan ve sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan Jordan Loyd'un performansıyla ilgili deneyimli çalıştırıcı, şu görüşleri paylaştı:

"Son topu Beaubois kullanacaktı ama pozisyon bulamadı. Bu nedenle Loyd kullandı. Beaubois'nın uzun sakatlıktan sonra yeni oynamaya başladığını da düşünecek olursak Loyd ile maçta yarı yarıya oynadılar. Ben takımın iyi olmasını önemserim. Örneğin; bugün Dozier ile Larkin yoktu. Onları aradık ama bu Beaubois ve Loyd yüzünden değil. Onlar takıma çok katkı sağlayacaklar. Erkan ve Şehmus da çok iyi mücadele ediyor. Bu maç takviminde herkese ihtiyacımız var. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hücum açısından Loyd ile Beaubois'yı birlikte oynatmak iyi olabilirdi ama savunmada çok ciddi sıkıntı yaşardık. Loyd'dan daha iyi bir performans bekliyorum. Ancak takımın tamamında da bu performansı bekliyorum."

Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac ise cesur oynadıklarını ve mücadeleyi hiç bırakmadıklarını belirtti.

Çok zor bir maç olduğunu aktaran Golemac, "Cesur oynadık ve bir an bile pes etmedik. Galibiyet dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. Agresif ve potaya yakın oynadık. Son çeyrekte Bertans kalitesini gösterdi. Kabengele ile enerjimizi kullandık." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
title