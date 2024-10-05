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Anadolu Efes, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı Geçti

Anadolu Efes, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı Geçti
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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Virtus Bologna'yı 76-67 mağlup ederek galibiyetle başladı. Daniel Oturu 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

SALON: Unipol Arena

HAKEMLER: Sreten Radovic, Gytis Vilius, Alberto Baena

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 16, Belinelli 7, Pajola 2, Clyburn, Shengelia 12, Hackett 5, Morgan 7, Polonara 2, Diouf 7, Zizic 7, Akele, Tucker 2

ANADOLU EFES: Larkin,11 Beaubois 7, Nwora 5, Bryant 12, Smits 6, Thompson 6, Johnson, Poirier 4, Hollatz, Ercan Osmani 5, Oturu 14, Willis 6

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

DEVRE: 36-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-51

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 76-67'lik skorla kazanarak organizasyona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Bologna'da 16 sayıyla Isaia Cordinier oldu. Anadolu Efes'te ise Daniel Oturu 14 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Virtus Bologna ise Fransa ekibi Asvel'e konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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