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Anadolu Efes, EuroLeague'de Real Madrid'i 94-84 yenerek önemli galibiyet aldı

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 yendi. Başantrenör Pablo Laso, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Real Madrid Başantrenörü Pedro Martinez ise top kayıplarının mağlubiyette etkili olduğunu belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İspanyol başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden Laso, "Önemli bir galibiyet aldık. Barcelona karşısında maçın genelini domine eden bir basketbol oynasak da kazananamıştık. Bu durum sahamızda galibiyeti zorunlu kıldı. Önemli bir çaba ortaya koyduk. Son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yeni ve farklı bir takım olduklarının altını çizen Pablo Laso, "Geçen sezon bizim için zor geçti. Sakatlıklar, takımınızdan beklentilerinizi almanız noktasında büyük engel olabiliyor. Sakatlıklar, sporun bir parçası ama bahane olarak öne sürülebilecek bir şey değil. Geçen sezonun neden bu kadar zorlu olduğunu analiz etmek gerekiyor. Üç kilit nokta vardı. Yaratıcılık, atletik performans ve ribaunt. Yoğun rekabetin yaşanadığı bu sezonda da rekabetçi olabilmek için ribaunt meselesini çözeceğiz." diye konuştu.

Maçın kırılma anıyla ilgili de konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Maçın anı, kırılma noktası Mike James'in Campazzo'dan çaldığı top. Bence o maçın anıydı. Hücum maç kazandırır ama savunma şampiyonluk getirir. Harika savunmamız olsun istiyorum ama çok da iyi bir hücumumuz olsun." şeklinde görüş belirtti.

Pedro Martinez: "Anadolu Efes'e kolay basket şansları verdik"

Real Madrid Başantrenörü Pedro Martinez, yaşadıkları top kayıplarının mağlubiyette önemli etken olduğunu kaydetti.

Maçın ilk 13-14 dakikasında iyi oynadıklarını aktaran Martinez, "Doğru işler yaptık. Daha sonra top kayıpları yaşadık. Anadolu Efes'e kolay basket şansları verdik. İkinci devrede mantalitemizi değiştirdik. Son 2 dakikada müthiş bir geri dönüşle maçı kazanma şansı da elimize geldi. Son bölümde yaptığımız top kayıpları ve Anadolu Efes'in başarılı hücumları sonucunda maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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