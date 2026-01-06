Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'u konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak averajla 15. sırada kendine yer buldu.

Avrupa kupalarında 895. randevu

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.