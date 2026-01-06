Haberler

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Paris Basketbol'u konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 20. haftasında Paris Basketbol ekibini konuk edecek. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyetle 17. sırada bulunan Anadolu Efes, son 3 maçında yenilgi aldı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak averajla 15. sırada kendine yer buldu.

Avrupa kupalarında 895. randevu

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi

Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi! Detaylar korkunç
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha