Anadolu Efes, EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan'a Yenildi

EuroLeague 9. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 73-73, birinci uzatma bölümü 84-84 biten maçta EA7 Emporio Armani Milan'a 97-93 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar 6. yenilgisini alırken, İtalya ekibi 4. galibiyetini elde etti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes : Larkin 12, Weiler-Babb 16, Erkan Yılmaz, Smits 6, Ercan Osmani 14, Loyd 9, Cordinier, Dozier 34, Jones 2

EA7 Emporio Armani Milan : Ellis 14, Guduric 13, Shields 24, Leday 25, Booker 2, Mannion 3, Bolmaro 10, Brooks, Ricci, Dunston 4, Sestina 2

1. Periyot: 16-16

Devre: 36-33

3. Periyot: 48-59

Normal süre: 73-73

Birinci uzatma bölümü: 84-84

Beş faulle çıkan: 46.34 Ercan Osmani ( Anadolu Efes )

Anadolu Efes maça istediği başlangıcı yapamazken EA7 Emporio Armani Milan, 5. dakikada 7-0'lık seri yakaladı. İtalya ekibi karşısında topu iyi paylaşan lacivert-beyazlılar, Weiler-Babb ve Dozier'in kazandırdığı sayılarla farkı kapattı ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in yönlendirdiği hücumlar sonucunda Ercan Osmani ve Dozier'in kaydettiği basketlerle farkı 6'ya kadar çıkardı. Hücumda top çevirmekte zorlanan EA7 Emporio Armani Milan ise dış atışlardan skor üretmeye çalıştı. Lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 36-33 üstün girdi.

Üçüncü periyodun ilk bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu ve 25. dakika 45-45 eşitlikle geçildi. Anadolu Efes, Larkin'in 3 sayılık basketiyle öne geçtikten sonra son 4 dakika 42 saniyede skor üretemedi. Bu bölümde çoğunluğu dış atışlardan olmak üzere 14-0'lık seri elde eden EA7 Emporio Armani Milan, üçüncü çeyreği 59-48 önde bitirdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Periyodun başında 13 sayı (50-63) geriye düşen Anadolu Efes, taraftarının da verdiği destekle toparlanarak maça ortak oldu. Birçok oyuncusundan skor katkısı alan lacivert-beyazlılar, bitime 14 saniye kala Dozier'in 3 sayılık basketiyle skoru eşitledi: 73-73. Kalan sürede iki takım da sayı üretemedi ve müsabakanın normal süresi 73-73 beraberlikle tamamlandı.

Birinci uzatma bölümünde de eşitlik (84-84) bozulmadı ve ikinci uzatma bölümüne geçildi. Bu bölümde Anadolu Efes'e üstünlük kuran EA7 Emporio Armani Milan, karşılaşmadan 97-93 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
