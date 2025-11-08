Haberler

Anadolu Efes, EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan'a Mağlup

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol EuroLeague 9. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına 97-93 mağlup oldu. Başantrenör Igor Kokoskov, maçta ufak ayrıntıların belirleyici olduğunu vurguladı ve takımın daha fazla faul alması gerektiğini ifade etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında ağırladığı İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a 97-93 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, maçta ufak ayrıntıların çok belirleyici olduğunu söyledi.

Sırp başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok duygusal bir maç oynadıklarını dile getiren Kokoskov, "Kazanmak için çok fırsat bulduk. Hep mücadele ettik. Daha akıllıca oynama ve doğru kararlar verme noktasında bazı eksiklikler yaşadık. Mücadeleyi asla bırakmadık. Ufak ayrıntılar bu maçta belirleyici oldu. Son derece deneyimli oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Çok zor şutlar soktular ve maçı kazanmayı bildiler." ifadelerini kullandı.

Mücadelede sadece 5 kez faul çizgisine gitmeleriyle ilgili Igor Kokoskov, "Daha fazla faul almamız lazım. Bu konuda rakipleri daha fazla zorlamalıyız. Çizgiden çok daha fazla sayı bulmalıyız. Uzun süredir antrenörlük yapıyorum. Tam 50 dakikada sadece 5 serbest atış kullandık. Hiç böyle bir şey yaşamadım." diye konuştu.

"Poirier yavaş yavaş toparlanıyor"

Uzun rotasyonunda sakat oyuncular nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Sırp çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Poirier'in toparlanmasını bekliyoruz. Gayet iyi bir şekilde yavaş yavaş toparlanıyor. Tam destekle onun arkasındayız. Jones ile Dessert genç oyuncular. Smits çok tecrübeli bir oyuncu. Büyük bir özveriyle 4 ve 5 numarada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sırf transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. İyi oyuncu bulmak da kolay değil. Anlamlı bir transfer olması lazım. Elimizdeki kadroyla bu işi yönetmeye çalışıyoruz."

Ettore Messina: "Önemli bir galibiyet aldık"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, uzatma bölümlerinde özellikle savunmada daha etkili olduklarını kaydetti.

İzlemesi müthiş bir maç oynadıklarını aktaran Messina, "Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes'e geri dönme şansı verdik. Uzatmalarda daha etkili oynadık. Özellikle savunmada daha iyiydik. Top, her zaman doğru karar veren oyuncuların elindeydi. İyi şutlar bulmayı başardık. Önemli bir galibiyet aldık." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.